İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’ne yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 10 tırlık yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar 21’inci gününde de sürüyor. Filistin Kızılay’ı tarafından yapılan açıklamada, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 10 tırlık konvoyun Refah Sınır Kapısı’ndan İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı belirtildi. Konvoydaki tırlardan 6’sı Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC), 4’ü ise Mısır Kızılayı’ndan Filistin Kızılayı’na teslim edildi. Böylece İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne 6’ıncı yardım konvoyu giriş yaptı.