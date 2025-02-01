Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, hasta Filistinlilerin tahliyesi için 8 ay sonra yeniden açıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, 50 Filistinli hastanın Mısır’a geçtiğini duyurdu.

Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, Mayıs 2023’ten bu yana ilk kez açıldı. Refah Sınır Kapısı’nın 8 ay sonra yeniden açıklamasıyla

Gazze Şeridi’ndeki çoğu kanser olmak üzere kronik hastalıkları bulunan Filistinlilerin tedavi için Mısır’a geçişi başladı. Filistin’e ait ambulansların sınır kapısına yanaştığı, çok sayıda çocuğun sedyelerle çıkarılıp Mısır tarafındaki ambulanslara transfer edildiği görüldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, 61 hasta bakıcının eşlik ettiği 50 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a geçtiğini duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşması kapsamında toplam 400 Filistinlinin Gazze’den ayrılmasına izin verilecek.

Sınır kapısı 8 ay önce kapatılmıştı

İsrail güçleri geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ele geçirdiği Refah Sınır Kapısını kapatmıştı. Kahire yönetimi de protesto amacıyla sınır kapısının Mısır tarafını kapatmıştı.