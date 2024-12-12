Muş İl Müftülüğü, "Cuma Günü Ailecek Camideyiz, Gazze’yi Unutmuyoruz" programı düzenledi.

Muş İl Müftülüğü tarafından Merkez Camii’nde "Cuma Günü Ailecek Camideyiz, Gazze’yi Unutmuyoruz" sloganıyla program düzenlendi. Programda, Yasin-i Şerif okundu ve ardından hatim duası yapıldı. Programa yoğun katılım sağlanırken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Programda konuşan Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, birlik ve dayanışma mesajları vererek, Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekti. Müftü Demir, "Bugün burada hem ailelerimizi camiye getirerek birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, hem de Gazze’de yaşanan acılara duyarsız kalmadığımızı göstermek için toplandık. Gazze’deki kardeşlerimiz zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi verirken, bizlere düşen en önemli görev dua etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmektir. Bugün burada yapılan duaların, okunan Yasin-i Şerif’in Gazze’deki mazlumlara bir nebze olsun destek olması en büyük temennimizdir. Rabbim, tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğini daim kılsın ve mazlum coğrafyalarımıza yardım eylesin” dedi.

Programa çocukların yoğun katılımı ise dikkat çekti.