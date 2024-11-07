Güngören Belediyesi, 2024-2025 Gazzali Kültür Sanat Sezonu’nu tezhip sergisi ile açtı.

2024-2025 Gazzali Kültür Sanat Sezonu, Güngören Gösteri Merkezi’nde tezhip sanatçısı Özlem Gören ve öğrencileri Havva Temizer, Nurdagül Kırtay, Nuray Demir ve Ayşe Süheyla Ekici’nin hazırladığı "Hikmet ve Direniş" temalı tezhip sergisi ile açıldı. 50 klasik eserin yer alacak sergi 10 Kasım Pazar gününe kadar açık olacak.

Gazzali Kültür Sanat Sezonu ve serginin açılışında konuşan Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altınhan, belediyeleri nezdinde her yıl kültür sanat sezonlarına bir İslam aliminin ismini verme geleneğini bu yıl İmam Gazzali ile sürdürdüklerini, Gazzali’nin Gazzeli olması hasebiyle hikmet ve direnişin öncü isimleri arasında yer aldığını belirtti. Altınhan, “Güngören Gösteri Merkezimizde Gazzali Kültür Sanat Sezonu’nu, kültür ve medeniyet havzamızın önemli vadilerinden olan tezhip sanatıyla açtık. Hattatlarımız Kur’an-ı Kerim’i en güzel bir şekilde yazmanın gayreti içerisinde bulunurken, tezhipçilerimiz de başta Mushaf bezemeleri olmak üzere dua mecmualarında, edebî kitaplarda, ilmî eserlerde ve levhalarda Türk tezhip sanatının en güzel örneklerini ortaya koymuş” dedi.

Geleneksel sanatların temelinin usta olduğuna ve talebenin ustasından görerek öğrendiğine vurgu yapan müzehhibe Özlem Gören ise, “Öz sanatlarımızda usta-çırak münasebetlerini, geleneksel sanatlarımız yeni kuşaklara usta-çırak silsilesiyle ustaların rehberliğinde elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bin bir himmet ve gayretlerle sarkaçlanıyor. Öz sanatlarımızın temel unsuru ustadır. Hüsn-i hatta, minyatürde, ebruda ve sair sanatlarımızda olduğu gibi tezhipte de ustasız sanatkâr olunmaz. Tezhipçi hüdayinabit bir şekilde bezeme sanatını öğrenemez, kendi kendine tam ve mükemmel manada tezhipçi olunamaz. Bu durumdakiler her ne kadar tezhip yapıyor görünse de çalışmalara asliyet ve terkip şuuru bakımından pek çok eksik sirayet eder” diye konuştu.