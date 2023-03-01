Türkiye’de termal turizm en önemli merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar’ın Gazlıgöl beldesindeki 8 bin yatak kapasiteli termal tesislerin su ihtiyacını karşılayan havzanın geleceği AFGAZJET’in yaptığı çalışmalar ile güvence altına alındı.

Türkiye’de termal turizm en önemli merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar’ın Gazlıgöl beldesindeki 8 bin yatak kapasiteli termal tesislerin su ihtiyacını karşılayan havzanın geleceği AFGAZJET’in yaptığı çalışmalar ile güvence altına alındı.

Hissesinin büyük bölümü Afyonkarahisar Valiliği’nde olan AFJET’e bağlı olarak çalışan AFGAZJET şirketi, Gazlıgöl havzasındaki termal suyun tek elden yönetilmesi alanında yaptığı çalışmalar devam ediyor. AFJET Genel Müdürü İsmail Kara, havzada AFGAZJET aracılığı ile yapılan çalışmaları anlattı. Kara, şirketin büyük bir başarı ile faaliyetlerine devam ettiğini ve bölgedeki termal suyun geleceğinin garanti altına alındığına dikkat çekti. İsmail Kara, “2014 yılında bu havza büyümeye başlayınca biz şirketi kurduk. Şirketin kuruluş amacı jeotermal kaynağın sürdürebilirliğini sağlamak ve bu alanda tek elden yönetimdi. Öncesinde işletmesi farklı kurumlarda olan Gazlıgöl-Yaylabağı Termal Su Havzası dağıtımı işi 2015 yılında AFGAZJET’e geçti. Bundan sonraki süreçte şirket olarak gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak ihtiyaç olan sondajlar tamamlanıp, mevcut turizm tesislerine alt yapı hazırlanıp gerekli jeotermal su ihtiyacı karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte ise havza giderek büyümüştür” diye konuştu.

Havzada teknik arızalar dışında su kesintileri yaşanmamıştır

Havzada bugüne kadar 59 kuyu açılsa da bunların 8’i faaliyette olduğunu ifade eden Kara, “Bu kuyuların büyük bölümünün su seviyesinin sığ kalması nedeniyle, bazıları ise sondaj tekniğine uygun olarak açılmadığı için şuan kullanılan kuyu sayısı azalarak 8’e düşmüştür. Bununla birlikte havzada teknik arızalar dışında onlarda birkaç saat süren kesintilerdir, onun dışında kesinti yaşanmamıştır. Kesintinin olmamasının 2023 yılı için yapılan çalışmaların ne kadar olumlu olduğunun bir göstergesidir” dedi.