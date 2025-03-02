Gaziantep’in ulaşım altyapısını güçlendirecek yerli ve milli motorlu elektrikli tren setleri kente ulaşmak üzere yola çıktı. Demiryolu ile taşınan tren seti, belirli noktalarda parçalara ayrılarak tırlarla Gaziantep’e getirilecek. Hafta içinde şehre ulaşması planlanan set, gerekli kontrol ve kurulum süreçlerinin tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

Gaziantep için toplamda 8 tren seti planlanırken, bu sevkiyatla birlikte ilk set kente ulaşıyor. Her bir set 4 vagondan oluşuyor. Yeni vagonların hizmete girmesiyle GAZİRAY’ın ulaşım kapasitesi artacak, vatandaşlara daha konforlu, hızlı ve çevreci bir toplu taşıma imkânı sunulacak.

TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren setleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım projeleri kapsamında TÜRASAŞ tarafından üretilen yüzde yüz yerli ve milli motorlu elektrikli tren setleri, GAZİRAY hattında kullanılacak. Kontrol sistemleri Rute ve TÜRASAŞ tarafından geliştirilen trenler, Gaziantep’in kültürel kimliğini yansıtacak şekilde baklava sarısı rengi ve özel iç tasarımlarla donatıldı.

Gaziantep’e ulaşan ilk setin ardından, yıl içinde 7 tren seti daha teslim edilecek. Toplamda 32 vagondan oluşan 8 set, GAZİRAY’ın kapasitesini artırarak günlük yolcu taşıma sayısını önemli ölçüde yükseltecek. Mevcutta günlük 10 bin yolcu taşıyan GAZİRAY’ın, yeni setlerle birlikte günlük 60 bin yolcu taşıması hedefleniyor.

Kontrol ve test süreçlerinin ardından hizmete girecek

Gaziantep’e ulaştıktan sonra teknik inceleme ve test sürüşlerinden geçirilecek tren setleri, gerekli kontrollerin ardından GAZİRAY hattında hizmet vermeye başlayacak. Modern ve çevreci altyapısıyla dikkat çeken yeni trenler, şehrin ulaşımına hız ve konfor katacak.

GAZİRAY, yerli ve milli teknolojilerle donatılan yeni tren setleriyle birlikte Türkiye’deki en gelişmiş banliyö hatlarından biri olarak öne çıkmaya devam edecek.