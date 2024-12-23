Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında tamamlanarak hizmete giren GAZİRAY ile kentin ulaşımına yeni bir soluk getiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında tamamlanarak hizmete giren GAZİRAY ile kentin ulaşımına yeni bir soluk getiriyor. Yılda 3 milyon yolcu taşıyan GAZİRAY, şehrin iki önemli üretim noktası olan Başpınar ve Taşlıca bölgelerini birbirine bağlayarak çalışanlara rahat, güvenilir ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor.

Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli ve milli elektrikli motorlu trenleri GAZİRAY’da kullanılacak

Toplam 25 kilometrelik bir hatta ilerleyen GAZİRAY, modernize edilmiş 16 durağı ile hizmet veriyor. Eski tren hattının yeniden düzenlenmesiyle hayata geçirilen GAZİRAY, yer altından geçen 5.5 kilometrelik kısmıyla şehirde bariyer etkisi oluşturan hızlı tren ve banliyö hatlarına hizmet sağlıyor. Ayrıca, Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli ve milli elektrik motorlu trenleri GAZİRAY’da kullanılacak. Sakarya’daki TÜRASAŞ fabrikasında üretilen 32 vagondan oluşan 8 elektrikli tren setinin ilki gelecek yıl teslim edilecek.

GAZİRAY Projesi genişliyor

GAZİRAY’ın mevcut hattı, yeni planlanan çalışmalar kapsamında genişletiliyor. Hattın bir istasyon ve 7 kilometre uzatılarak BÜSEM’e, ayrıca 4 istasyon ve 15.3 kilometre uzatılarak Gaziantep Havalimanı’na bağlanması planlanıyor. Bu sayede şehir içi ve şehirlerarası ulaşım arasında güçlü bir entegrasyon sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği GAZİRAY Projesi, hem vatandaşlara konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyor hem de şehrin ulaşım altyapısını daha modern ve sürdürülebilir bir hale getiriyor.