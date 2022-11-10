Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren GAZİRAY, Nizip ile Gaziantep arasında seferlere başlayan Raybüs ile entegre çalışarak yolcular için konforlu ve hızlı ulaşım sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren GAZİRAY, Nizip ile Gaziantep arasında seferlere başlayan Raybüs ile entegre çalışarak yolcular için konforlu ve hızlı ulaşım sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yol iyileştirmesi yapılan 49 kilometrelik hatta, 2 vagon ve 126 kişi kapasiteyle hizmet veren Raybüs’ün kent merkezine taşıdığı yolcular, Gar istasyonunda GAZİRAY’ı kullanarak şehir merkezindeki ulaşımlarını tamamlıyor.

Bu çerçevede Gaziantep-Nizip arasında sabah ve akşam olmak üzere toplam 2 sefer yapan Raybüs ile 40 dakikada kent merkezine gelen yolcular, 30 dakika aralıklarla yolcu taşıyan GAZİRAY sayesinde seyahatlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Raybüs, kent merkezinden ilçeye sabah 06.30 ve akşam 17.00’da seferlerini düzenlerken, Nizip’ten ise saat 07.30’da ve 18.00’da yolcu alımı yaparak Gaziantep’e seferlerini gerçekleştiriyor.

Raybüs ve Gaziray hızı ve konforu sayesinde yolcuların göz bebeği oldu

Üniversite öğrencisi Sadri Mikail Polat, Nizip ile kent merkezi arasında yakında zamanda seferlere başlayan Raybüs ve GAZİRAY’ı aktif olarak kullandığını belirterek, “Bu iki yeni tren hattı sayesinde ulaşımım rahatladı ve zaman açısından yaşadığım sıkıntılar giderildi. Belediyelerin bünyesinde hizmet veren bu iki ulaşım ile maddi açıdan da rahatladım” dedi.

Nizip’te ikamet eden ve sağlık sorunları dolayısıyla kent merkezine seyahat eden Sakine Diker ise Raybüs’ün bütçesine daha uygun gelmesi nedeniyle tercih ettiğini ifade ederek, “GAZİRAY da şehir merkezinde hizmet veriyor. Açılışında da bulunmuştum. Memnunuz, ulaşımımız daha konforlu ve hızlı gerçekleşiyor artık” şeklinde konuştu.

Raybüs’le ilk kez seyahat eden ev hanımı Türkan Aslan Nizip’te gelirken ulaşımda bekleme süresinin olmamasının çok büyük bir rahatlık olduğunu dile getirdi.

Raybüs’e aile ziyareti için giden Müzeyyen Yıldırım, Nizip-Gaziantep arası sefer yapan tren hattından memnun olduğunu belirterek, “Rahat bir ulaşım, umarım ilerleyen zamanlarda sefer sayıları artırılır. Böyle olursa gerçekten ilçe ile kent merkezindeki ulaşım çok daha güzel bir hal alacak.” ifadelerini kullandı.