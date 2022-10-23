Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Gazipaşa Kültür ve Sanat Sempozyumu ve 12.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropik Meyve Festivali etkinlikleri çerçevesinde ‘En Ağır Çekirdeksiz Nar’ yarışmasının kazananları belli oldu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Gazipaşa Kültür ve Sanat Sempozyumu ve 12.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropik Meyve Festivali etkinlikleri çerçevesinde ‘En Ağır Çekirdeksiz Nar’ yarışmasının kazananları belli oldu.

Gazipaşa Belediyesi tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropik Meyve Festivali’nin ikinci günü etkinlikleri bünyesinde "En Ağır Çekirdeksiz Nar" yarışması yapıldı. Onlarca çiftçinin katıldığı yarışmada tek tek hassas terazi üzerinde tartılan çekirdeksiz narların ağırlığı not edilerek yarışmanın kazananı belirlendi. Yapılan incelemelerde en ağır çekirdeksiz narın bin 500 gram ile üretici Erol Özel’in olduğu belirlendi.

En ağır çekirdeksiz nar bin 500 gram

En Ağır Çekirdeksiz Nar Yarışmasında, bin 500 gram ile Erol Özel birinci, bin 357 gram ile Şevket Kaya ikinci ve bin 318 gram ile Akın Taşdemir üçüncü oldu. Yarışmada ilk üçe giren isimlere ise para ödülü takdim edildi.