Gazipaşa’da depremzedelerin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmayan Esenpınar Mahallesi’ndeki ev hanımları, imece usulü bazlama ve yufka ekmek gibi gıda ürünleri yapıp, deprem bölgesine gönderiyor.

Gazipaşa’da depremzedelerin içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmayan Esenpınar Mahallesi’ndeki ev hanımları, imece usulü bazlama ve yufka ekmek gibi gıda ürünleri yapıp, deprem bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi sürerken, bölgedeki vatandaşlar için yardım seferberliği ise devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren maddi ve manevi çalışmalara destek veren Gazipaşa’da, ev hanımları örnek bir davranışa imza attı. Esenpınar Mahalle Muhtarı Sami Polat öncülüğünde depremzedeler için harekete geçen mahalle sakinleri, kendi imkanları ile felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerini hazırlamak için bir araya gelen ve malzemeleri toplayan ev hanımları; özellikle yufka ekmek, şepit, bazlama yaptı. El birliği ile hazırlanan ürünler, Mahalle Muhtarı Sami Polat öncülüğünde deprem bölgesine gönderiliyor.