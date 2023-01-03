Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Suriye’ye bağlı İdlib’de yaşayan vatandaşların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için başlatılan yardım kampanyasında toplanan 1 tır yardım malzemesi Gazipaşa’dan İdlib’e gönderildi. İdliblilerin soğuktan ve yokluktan etkilenmemeleri için başlatılan kampanya ile, kömür, kuru gıda, sebze-meyve ve un yardımları kabul edildi. İnsani Yardım tırı, 1 Ocak’ta Gazipaşa’dan yola çıktı. İnsani yardım tırında Gazipaşalı hayırseverler tarafından hazırlanan 300 kasa sebze – meyve, 350 kilogram un, 250 torba kömür, 2 bin kişilik kıyafet, giysi, ayakkabı, 900 kilogram patates, 100 çocuk için oyuncak, 100 litre zeytinyağı, 500 parça ev eşyası, 3 takım mobilya eşyası, 15 adet yatak bulunuyor.