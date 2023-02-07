Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 kentte etkili oldu. 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin hemen ardından harekete geçen Gazipaşa’dan 9 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi, Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yola çıktı. Kısa sürede Hatay’a ulaşan ekip, arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kaş Belediyesi’nden deprem bölgesine iş makinesi ve personel yardımı

Kaş Belediyesi’nden deprem bölgesine iş makinesi ve personel yardımı

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