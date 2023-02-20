Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar ve 10 din görevlisinden oluşan ekip, depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar ve 10 din görevlisinden oluşan ekip, depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çalışmalarına devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, binlerce bina yıkıldı, binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması devam ederken, deprem sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden deprem bölgesine görevlendirilen din görevlileriyle birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar ve 10 din görevlisi, çalışmalarına devam ediyor. Müftü Başar ve din görevlileri, cenaze ve defin işlemlerinin yanı sıra manevi danışmanlık, yardım dağıtma, taziye ve başsağlığının yanı sıra enkazdan çıkarılan vatandaşların teşhis edilmesi çalışmalarına destek veriyor.