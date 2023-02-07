Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği tarafından deprem bölgelerine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği tarafından deprem bölgelerine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için deprem bölgelerine yardım tırı gönderildi. 2 yardım tırı, yapılan duanın ardından Gazipaşa Toptancı Hali’nden yola çıktı. Yardım tırı hakkında açıklama yapan Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hamdi Fidan, "Doğuda meydana gelen afetlerden dolayı kötü günler yaşıyoruz. Acımız büyük, afet bölgesine bir nebze katkıda bulunmak için derneğimiz olarak yiyecek, ekmek ve su gönderiyoruz. Nasip olursa yardımlarımızı yarın teslim etmiş oluruz. İnşallah yerine ulaşır. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Allah’ım depremde ölenlere rahmet eylesin, yaralılara ise acil şifalar versin diye dua ediyoruz. Dualarımız hep onlarla. Tek dileğimiz bundan sonra üzücü değil de sevindirici haberler alabilmek" ifadelerini kullandı.