Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki köy konağı, depremzedeler için ücretsiz ikram merkezine çevriliyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki köy konağı, depremzedeler için ücretsiz ikram merkezine çevriliyor.

Güney Mahallesi Köy Konağı, Mersin-Antalya D-400 Karayolu’nu kullanacak depremzedelere ’ücretsiz ikram merkezi’ olarak hizmet verecek. Merkeze uğrayan afetzedelere yemek ve içecek ikramı yapılacak. Köy konağında incelemelerde bulunan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Güney Mahallesi Köy Konağı’nın en acil şekilde hizmete hazır olması konusunda talimat verdi. Köy konağı, başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından, depremzedelerin hizmetine sunulacak. Ücretsiz ikram merkezine çevrilen köy konağında afetzedelere aşevi gibi hizmet verip, vatandaşlara ücretsiz yemek ve içecek ikramı yapılacak.