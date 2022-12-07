Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, D400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Gazipaşa’ya doğru seyir halinde olan Musa A. idaresindeki 07 UY 931 plakalı motosiklet, önünde seyreden ve Mevlütlü Caddesi’ne dönmek isteyen İsa U.’nun kullandığı 07 AFF 867 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup kaldırım üzerine devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Musa A., Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.