Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde etiket ve kasa fiyatlarını denetledi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünleri vatandaşa satan 5 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde etiket ve kasa fiyatlarını denetledi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünleri vatandaşa satan 5 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve kasa fiyatlarını kontrol etti. Başta gıda ürünleri olmak üzere halkın her alanda sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim yaptı. Zincir marketler başta olmak üzere satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatlarını kontrol etti. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünleri satan 5 işletmeye cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, son kullanma tarihleri geçmiş ürünlere el koyarak imha etti.