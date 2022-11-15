Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki kamyonun üzerindeki strafor köpük kutuları yola savruldu. Trafiğin bir süre durduğu olayda, kutular diğer sürücülerin yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki kamyonun üzerindeki strafor köpük kutuları yola savruldu. Trafiğin bir süre durduğu olayda, kutular diğer sürücülerin yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan brandasız kamyonun üzerinde yüklü strafor köpük kutuları, bir anda yola savruldu. Kısa süreliğine trafik akışının durduğu D-400 Karayolu’nu kullanan diğer sürücüler, yola savrulan kaldırılmasında kamyon sürücüsüne yardım ederek, trafiği güvenli hale getirdi.