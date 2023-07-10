Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Beyobası Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre çıkış nedeni elektrik tellerinden olan yangın, kırsal alanda bir bahçede başladı. Alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçede çıkan yangın 1 arazöz, 2 rencer, 1 tanker ve bir kara ekibi tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Zamanında müdahale eden ekipler, yangının diğer bahçelere sıçramasını engelledi. Bölgede yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.