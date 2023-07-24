Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 2’incisi düzenlenen geleneksel voleybol turnuvası sona erdi. Pazar günü oynan final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara madalya, kupa ve para ödülleri takdim edildi.

Gazipaşa’da geçtiğimiz yıl ilki yapılan voleybol turnuvasının bu yıl ikincisi düzenlendi. 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ve 4 gün süren turnuva, oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Hasan Berk, Fevzi Çakmak ve Faruk Sert’in katkılarıyla yapılan turnuvada 16 takım mücadele etti. Selinus Sahili’nde yapılan organizasyon izleyicilerden büyük beğeni alırken, dereceye giren takımlara madalya, kupa ve para ödülleri takdim edildi.

Turnuvada Bilgehan Demiral ve Ali Yüksel 1’inci oldu. Faruk Sert ve Çağdaş Bilgin 2’inci olurken, Mehmet Bebek ve Arif Deniz Güven ise 3’üncü oldular. Turnuva ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara final gecesinde madalya ve kupaları verildi. Ayrıca birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncü takıma ise 2 bin lira para ödülü takdim edildi.