Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde virajı alamayan meyve yüklü tır, alt yola uçtu. Araçtan fırlayan tır şoförü kazadan yaralı olarak kurtulurken, tırın ikinci şoförü ise hayatını kaybetti. Tır şoförünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden saatler sonra çıkartıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde virajı alamayan meyve yüklü tır, alt yola uçtu. Araçtan fırlayan tır şoförü kazadan yaralı olarak kurtulurken, tırın ikinci şoförü ise hayatını kaybetti. Tır şoförünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden saatler sonra çıkartıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi, Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir halinde olan Murat Kılıç (34) idaresindeki 33 ACG 288 plakalı meyve yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan tır, alt yolda durdu. Araçtan fırlayan tır şoförü Murat Kılıç, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hurdaya dönen araçta sıkışan tırın ikinci şoförü ise Adem Budak (26) hayatını kaybetti.

Cesedin aracın altında kaldığı öğrenildi

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından yola çıkarılan tır şoförü Murat Kılıç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adem Budak’ın cesedinin ise aracın altında kaldığı tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri, Budak’ın cesedine ulaşabilmek için saatlerce uğraştı.

Soruşturma başlatıldı

Demir yığınına dönen aracın altında kalan Budak’ın cenazesine saat 13.30’da ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan Budak’ın cansız bedeni, cenaze aracına konularak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya-Mersin Karayolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin müdahalesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın bulunduğu yerden kaldırılma çalışması devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.