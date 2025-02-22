Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle bazı binalarda bulunan güneş enerji panellerini patladı.

Kırsal kesimlerde sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve etkili olan kar yağışları, vatandaşları ve çiftçileri olumsuz yönde etkiledi. Şubat ayının son günlerinde Gazipaşa’da soğuk hava etkisini sürdürürken, kırsal kesim ve yaylalar, kar yağışının ardından yeniden beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 5 derecelere düştüğü kırsal kesimler ise adeta buz tuttu. Çaylar ve dereler üzerinde buzlar oluştu. Bazı bölgelerde soğuk nedeniyle evlerde bulunan güneş enerji panelini patladı. Patlayan panellerde buz sarkıtları meydana geldi.