Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan Çamlı Mezarlık karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Ramazan K. idaresindeki 07 NTU 97 plakalı otomobil, aynı yönde önünde seyir halinde olan Eren Y.’nin kullandığı 07 UZ 233 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada sürücüler Eren Y. ve Ramazan K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Eren Y., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ayakta tedavi edildi. Kazada, motosiklet sürücüsünün kasaptan aldığı tavuk etleri yola savruldu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.