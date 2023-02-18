Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda yangın çıktı. Kazada yaralanan ve araçlar arasında sıkışan motosiklet sürücüsünün vücudunda yanıklar oluştu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda yangın çıktı. Kazada yaralanan ve araçlar arasında sıkışan motosiklet sürücüsünün vücudunda yanıklar oluştu.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Korubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Çakmak Çörüş Grup Yolu üzerinde seyir halinde olan Ulaş A. idaresindeki 07 UT 713 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen K.S.’nin kullandığı 24 DL 012 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada, motosikleti altına alan otomobil, sürüklenerek yol kenarındaki duvara çarptı. Bu sırada otomobil ve motosiklet alev aldı. Kazada yaralanan sürücü, otomobille motosiklet arasına sıkıştı. Kabusu yaşayan motosiklet sürücüsü, alevlerin arasında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsünün yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ulaş A.’nın vücudunda yanıklar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulaş A., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. Yangının ardından motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.