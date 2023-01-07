Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.10 sıralarında Pazarcı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Turgut N. idaresindeki 07 UM 029 plakalı motosiklet, Hastane Caddesi’nden Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkan Hasan Turgut A.’nın kullandığı 07 LJF 03 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten asfalt zemine düşen sürücü Turgut N., kazada yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.