Deprem bölgelerinden Antalya’nın Gazipaşa ilçesine gelerek ilçede misafir edilen öğrenci sayısı 269’dan 484’e yükseldi.

Deprem bölgelerinden Antalya’nın Gazipaşa ilçesine gelerek ilçede misafir edilen öğrenci sayısı 269’dan 484’e yükseldi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 20 Şubat tarihine kadar uzatılan yarıyıl tatili geçtiğimiz hafta pazartesi günü sona ermişti. Ülkeyi sarsan depremin ardından Gazipaşa’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 9 bin 449 öğrenci ile 700’ün üzerinde öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2’nci dönemine başlamıştı. Depremin ardından afet bölgelerinden gelen ailelere kucak açan Gazipaşa’da misafir edilen öğrenci sayısı 269’dan 484’e yükseldi. İlçede bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere yerleştirilen 484 afetzede öğrenci, eğitim ve öğrenim hayatlarına Gazipaşa’da devam edecek. Her türlü ihtiyaçları giderilen öğrencilere, kitapları ve kırtasiye ürünlerinin dağıtıldığı öğrenildi.