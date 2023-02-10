Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde köy konağı afetzedelere açıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde köy konağı afetzedelere açıldı.

Gazipaşa’nın Güney Mahallesi Köy Konağı, Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından ücretsiz ikram merkezine çevrildi. Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde bulunan köy konağında, deprem bölgesinden Antalya’ya gelen depremzedelere ücretsiz yemek ve içecek ikramı yapılıyor. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun’un talimatıyla ücretsiz ikram merkezine dönüştürülen köy konağını dün ve bugün binlerce depremzede ziyaret etti. Köy halkı ve kaymakamlığın desteği ile hazırlanan yemekler burada afetzedelere ikram edildi. 7/24 depremzedelerin hizmetinde olan ücretsiz ikram merkezi’ günün her saatinde deprem bölgesinden gelen vatandaşları ağırlıyor.