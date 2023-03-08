Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın yolcuları çiçeklerle karşıladı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın yolcuları çiçeklerle karşıladı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın yolcuları çiçeklerle karşılamayı geleneksel hale getiren Gazipaşa-Alanya Havalimanı, yine geleneği bozmadı. TAV tarafından işletilen havalimanını kullanan iç ve dış hatlar yolcuları, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Gazipaşa’ya gelen yolcuları pistte ve giriş kapısında karşılayan personeller, kadın yolcuların 8 Mart Dünya Kadınları Günü’nü kutlayıp, yolculara karanfil takdim etti. Kadın yolcular, şaşkınlıklarını dile getirerek, havalimanı yöneticilerine ve personellerine teşekkür ettiler.