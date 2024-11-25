Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenleyerek KADES uygulamasını tanıttı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede teknolojinin gücü vurgulanarak Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı. Vatandaşlarla birebir etkileşime giren ekipler, hem kadınlara hem de erkeklere şiddetsiz bir geleceğin inşasına katkı sağlamak için KADES’ uygulamasını tanıttı. AVM içerisine kurulan stantta, ziyaretçilere KADES uygulamasının işlevleri ve önemi hakkında bilgi verildi. Şiddet mağduru kadınların bir tuşla yardım almasını sağlayan bu uygulamanın, şiddetin önlenmesindeki rolü detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve şiddete karşı mücadelede herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekildi.