Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 247 sahte bandrol basılı dolu alkol şişeleri ele geçirildi. Olayla ilgili işlem yapılan 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonda 247 sahte bandrol basılı dolu alkol şişeleri ele geçirildi. Olayla ilgili işlem yapılan 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkol üretim ve satışına yönelik yaptıkları operasyonda, Y. K. D. Y. ve R. G. isimli şahısları yakaladı. Yapılan aramada değişik markalarda 247 adet sahte bandrol basılı dolu alkol şişeleri ile sahte/kaçak alkol yapımında kullanılan çok sayıda aroma kiti, doluma hazır boş şişe ve sıvı ele geçirildi. Hakkında adli işlem yapılan şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Aranan 2 kişi yakalandı

Yine Gazipaşa’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 12 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (H.E.) ve “Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme” suçundan 17 yıl hapis cezası alan (H.K.) isimli şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.