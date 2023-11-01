Antalya’nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tekel bayilerinde alkollü ve alkolsüz içecek denetimi yaptı.

Sahte alkol kullanımı nedeniyle yaşanan ölümlerin önüne geçmek için alkollü ve alkolsüz içecek denetimlerine ara vermeden devam eden Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alkol satışı yapan toplu tüketim ve satış yerlerini denetledi. Ekiplerce yapılan denetimlerde kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri ile raflarda ve depolarda bulunan alkoller kontrol edildi. Alkol alan vatandaşlara dikkatli olun uyarısı yapan Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenli olmayan hiçbir yerden alkol alınmaması gerektiğine vurgu yaparak alkollü ve alkolsüz içeceklere yönelik yapılan denetimlerin devam edeceğinin altını çizdi.