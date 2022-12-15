Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde AHENK projesi çerçevesinde jandarmayı ziyaret eden öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde AHENK projesi çerçevesinde jandarmayı ziyaret eden öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi, Gazipaşa’da tüm okullarda uygulanmaya devam ediyor. Ahenk Projesi çerçevesinde Akalan İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Kurum içinde bulunan kısımları gezen öğrencilere İlçe Jandarma Komutanlığı tanıtılarak bilgi aktarıldı.

Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 2’nci sınıf öğrencilerine trafik semineri verildi. Öğrencilere trafik ile ilgili tanımları aktaran ekipler, karşıdan karşıya geçişler, bisiklet kullanımı, gece yürüyüş kuralları, güvenli geçiş yerleri, karayolunda, bankette ve yaya kaldırımında yürüyüş kuralları, araçlara inme ve binme kuralları, yayaların uyması gereken trafik kuralları ile yolcuların uyması gereken trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Jandarma personelince kullanılan motosiklet ile diğer araçları meraklı gözlerle izleyen öğrencilere araçlar hakkında da bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, kendilerini ziyarete gelen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup, boyama kitabı dağıttı.