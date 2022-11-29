Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, yağ sıkımına götürülen yüzlerce kiloluk zeytin yola savruldu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, yağ sıkımına götürülen yüzlerce kiloluk zeytin yola savruldu.

Kaza, sabah saat 08.45 sıralarında Beyobası Mahallesi, D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Seda G. idaresindeki 07 KB 042 plakalı otomobil, Beyobası Mahallesi’nden Gazipaşa Sanayi Sitesi istikametine seyir halinde olan Süleyman A.’nın kullandığı 07 UD 694 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Süleyman A.’nın otomobilinde yağ sıkımı için fabrikaya götürüldüğü öğrenilen yüzlerce kiloluk zeytin yola ve araç içine savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis sevk edildi. Kaza yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem alan polis, yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Yola savrulan zeytinlerin ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.