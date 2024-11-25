Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Tarım Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumak ve ilçedeki hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla aşılama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Veteriner hekimler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı düzenli olarak aşılama yaparken, aynı zamanda hayvan sahiplerine önemli bilgiler veriyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, şap, brusella, LSD (sığır çiçek hastalığı), mavidil gibi bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılar uygulanıyor. Küçükbaş hayvanlarda ise enterotoksemi ve koyun-keçi çiçeği gibi hastalıklarla mücadele için aşılamalar gerçekleştiriliyor. Veteriner hekimler, hastalıklardan kaynaklanabilecek olası verim kayıplarını önlemek ve hayvanların daha sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlamak için sahada özveriyle çalışıyor.

Gazipaşa’nın mahallelerinde yapılan ziyaretler sırasında besicilere, hayvan bakımı, beslenme ve bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Tarım Müdürlüğü yetkilileri, aşılamanın yalnızca hayvan sağlığı için değil, aynı zamanda bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Veteriner hekimlerimiz; büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın sağlığı için aşılama çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar, hayvancılıkla uğraşan besicilerimizin üretim verimliliğini artırmak ve olası salgınların önüne geçmek için büyük bir öneme sahiptir. Aşılama programlarımız, hayvan sağlığı için olduğu kadar ilçemizin tarımsal kalkınması için de önemli bir adımdır” denildi.