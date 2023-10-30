Antalya’nın Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde “Hasta Hakları Günü” çerçevesinde düzenlenen etkinlikte hastalar bilgilendirildi.

“Hasta Hakları Günü” nedeniyle Gazipaşa Devlet Hastanesi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik sonrası hastane tarafından yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi; “Ülkemizde 1998 yılında 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir. Hasta Hakları; Sağlık personeli, hasta ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkileri düzenleyen ilkeler bütünüdür. Hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Hasta Hakları Uygulamaları, hastalar ve sağlık çalışanlarımız arasındaki iletişimi güçlendirip, verimli ve kaliteli hizmet verilmesini desteklemektedir. Hasta hakları günü nedeniyle hastanemiz Hasta Hakları Birimi ile birlikte Başhekim Yardımcısı Seyfi Cem Özüak, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sami Kaş, yatan hastaları ziyaret edip bilgilendirme yapılmıştır.