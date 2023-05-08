Gazipaşa Fen Lisesi Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü tarafından hazırlanan Geleneksel Gökyüzü Gözlem Şenliği” yapıldı. Geleceğin bilim insanı adayları gençler, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından okula kazandırılan profesyonel teleskopla gökyüzünü inceledi.

Fizik Öğretmeni Mustafa Ünver organize edilen “Geleneksel Gökyüzü Gözlem Şenliği”, Koru Sahili’nde bulunan Halk Büfe’de gerçekleştirildi. Akşam yemeği ile başlayan Geleneksel Gökyüzü Gözlem Şenliği’nde çeşitli oyunlar oynanıp yarışmalar düzenlendi.

Şenlikte ay tutulmasına da şahitlik eden öğrenciler; yıldızlar, Ay, Venüs ve Mars gözlemi gerçekleştirdi. Profesyonel teleskopla gökyüzünü inceleme fırsatı bulan öğrencilere, Gazipaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül ve Gazipaşa Fen Lisesi Müdürü Ahmet Güngör de eşlik etti. Deneysel ve uygulamalı etkinlikle unutamayacakları bir gün yaşayan öğrencilere, Fizik Öğretmeni Mustafa Ünver tarafından gökbilim konularında bilgiler aktarıldı.

Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü Rehber ve Fizik Öğretmeni Mustafa Ünver, etkinlik sırasında gerçekleşen kısmı ay tutulması hakkında etkinlikte bulunanlara bilgi verdi. Ay tutulmasının yarı gövdeli Ay tutulması olacağını belirten Ünver, ayın yüzde 95’lik kısmının dünyanın yarı gölgesi içinde kalarak Ay yüzeyinin hafifçe kararacağını belirtti. Ay tutulmasının ardından öğrenciler; yıldızlar, Venüs ve Mars gözlemi yaptı. Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü Başkanı 10-A sınıfı öğrencilerinden Kardelen Irmak Özcan’ın hazırladığı gartic phone ve Kahoot oyunları öğrenciler arasında büyük ilgi gördü. Oyunları ve yarışmaları kazanan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe; Gazipaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, Gazipaşa Fen Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.