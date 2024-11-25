Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle 250 hektarlık sera alanı zarar gördü.

Gazipaşa’da dün gece saatlerinde başlayıp saatte 75-90 kilometre hızla esen fırtına, seralarda zarara yol açtı. Şiddetli rüzgar, seraların naylon örtülerini yırtarak sera demirlerinin eğilmesine neden oldu. fırtına nedeniyle 150 hektar muz, 100 hektar fasulye, salatalık serası zarar gördü. Tarım alanlarındaki hasar, özellikle muz ve diğer meyve bahçelerinde büyük kayıplara yol açtı. Ağaçlar devrilirken, üzerindeki ürünler de yere dökülerek kullanılmaz hale geldi. Ayrıca fırtına sırasında çatı ve evlerden uçan cisimler araçlara çarparak maddi hasar oluşturdu.

Bölgede incelemelerde bulunan Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, “İlçemizde yaşanan bu şiddetli fırtınadan zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle afetlerde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortasının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Sigortası olan üreticilerimiz, zarar durumlarını bildirerek keşif talebinde bulunabilirler” ifadelerini kullandı. Başkan Çelik, üreticilere bir kez daha çağrıda bulunarak TARSİM sigortasının önemine vurgu yaptı ve çiftçilerin bu tür afetlere karşı önlem alması gerektiğini belirtti.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Gazipaşa’da tarımsal üretimin bel kemiğini oluşturan seralarda ve meyve bahçelerinde meydana gelen hasar, üreticileri zorlu bir döneme sokarken, ilçede hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tropikal park zarar gördü

Şiddetli fırtına, Gazipaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce hizmete açılan Türkiye’nin ilk tropikal parkı özelliğini taşıyan Tropikal Park’ta zarara neden oldu. Seranın üst kısmındaki naylonun büyük bir bölümünün yırtıldığı, cam bölgede kırıklar olduğu görüldü. Şiddetli fırtına sebebiyle seranın demirlerinin eğildiği ve yapı bütünlüğünde hasar oluştuğu gözlendi.