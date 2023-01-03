Gazipaşa’da 709 esnaf 2022 yılında toplamda 170 milyon TL kredi kullandı. Kullanılan kredi miktarı 2021 yılına oranla yüzde 136 arttı. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, 2022 yılında Gazipaşa esnafına adeta can simidi oldu.

Gazipaşa’da 709 esnaf 2022 yılında toplamda 170 milyon TL kredi kullandı. Kullanılan kredi miktarı 2021 yılına oranla yüzde 136 arttı. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, 2022 yılında Gazipaşa esnafına adeta can simidi oldu.

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahin, esnafının ekonomik açıdan sıkıntılı bir yılı geride bıraktığını belirterek, “1 Ocak 2022 tarihinden 31 Aralık 2022’ye kadar 709 esnaf ve sanatkarımıza 170 milyon TL kredi verdik. Esnafımızın sıkıntısına çözüm üretmek için elimizden gelen desteği sağladık. Bu şekilde hem Gazipaşa’ya sıcak para girmiş oldu hem de ekonomik sıkıntı karşısında zorlanan esnafımızı rahatlattık” dedi.

Kullanılan kredi miktarı 2021’e oranla yüzde 100’ün üzerine çıktı

1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 514 esnaf ve sanatkara 80 milyon TL kredi verdiklerini hatırlatan Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şahin, “2022 yılında verdiğimiz kredi miktarı, 2021 yılına oranla yüzde 136 arttı. 2022 yılında kooperatifimize üye sadece 370 ortağımız kredi kullanmadı” dedi.

“Takip oranımız yüzde 0”

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin Türkiye genelinde birinci derece olduğunu dile getiren Şahin, “Kooperatifimizin plasmanı da çok iyi. Bugüne kadar dağıtılan plasman ise 241 milyon 300 bin TL’dir. Elimizde olan parayı, esnafımıza kredi vererek destek oluyoruz. Geri ödemede her hangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Takip oranımız yüzde 0. Gazipaşa esnafı çok duyarlı. Aksaklıklar olabiliyor ama borç ödeniyor” şeklinde konuştu.