Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, KYK yurdu bahçesindeki depremzede çocukların yaşadıkları tramvayı unutmalarını sağlamak amacıyla palyaço gösterisi ve etkinlikler düzenledi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, KYK yurdu bahçesindeki depremzede çocukların yaşadıkları tramvayı unutmalarını sağlamak amacıyla palyaço gösterisi ve etkinlikler düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gazipaşa’ya gelen 2 bin 699 afetzededen 120’sinin konaklama yaptığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda etkinlik yapıldı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından deprem bölgesinden gelen çocuklara yaşadıkları travmaları unutmalarını sağlamak amacıyla KYK Yurdu bahçesinde palyaço gösteri düzenledi. Yüzleri boyanan ve palyaçoların gösterilerine katılan minik misafirler, eğlenceli anlar yaşadı. Çeşitli oyunların da oynandığı etkinlikte hediyeler alan minikler gönüllerince eğlendi.