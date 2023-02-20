Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde depremzede 269 öğrenci okula başladı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde depremzede 269 öğrenci okula başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından Gazipaşa’ya gelerek ilçede misafir edilen 269 depremzede çocuk, yeni okullarında dersbaşı yaptı.

Gazipaşa’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere deprem bölgesinden gelen 269 öğrencinin kaydedildiğini açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, “9 bin 449 öğrencimiz ile 700’ün üzerinde öğretmenimiz 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2’nci dönemine başladı. Ayrıca afet bölgesinden ilçemize gelen 269 öğrencimizi de okullarımıza kaydettik. Bu öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları giderildi. Kitapları ve kırtasiye ürünleri dağıtıldı. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum. Deprem dolayısıyla hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, depremzedelere ve ülkemize geçmiş olsun temennisinde bulunuyorum” şeklide konuştu.