Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bina içinde bulunan bisiklet iki hırsız tarafından çalındı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bina içinde bulunan bisiklet iki hırsız tarafından çalındı.

Olay, Gazi Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hüseyin Karateke isimli vatandaşın oğluna ait olan bisiklet, iki hırsızın hedefi oldu. Gece saatlerinde binaya gelen hırsızlar, bina içinde bulunan bisikleti çalıp, kayıplara karıştı. O anlar başka bir binada bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir gün sonra bisikletinin yerinde olmadığını anlayan çocuk, durumu babasına bildirdi. Bisikletin çalındığını anlayan Karateke, polise haber verdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.