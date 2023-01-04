Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 07 AJE 717 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yakıt alıp D-400’e çıkmak isteyen M.B. idaresindeki 07 BLN 53 plakalı otomobile çarpıp kaçtı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 UU 782 plakalı otomobil, savrulan 07 BLN 53 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan 07 BLN 53 plakalı araç, yol üzerinde park halinde bulunan 07 UY 109 plakalı araca vurdu. Park halindeyken hareket eden 07 UY 109 plakalı araç da önünde bulunan 07 UAA 55 plakalı araca çarptı.

Zincirleme kazada, 07 BLN 53 plakalı otomobilin sürücüsü M.B. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.