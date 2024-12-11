Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı denetimlerde bir araçta 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimlerini sıkılaştırdı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Güney Jandarma Komutanlığı Yol Kontrol Noktası’nda gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan açık kasa kamyonette yapılan arama sonucunda 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.