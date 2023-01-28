Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2021-2022 Yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı, kooperatife ait düğün ve Konferans Salonu’nda yapıldı. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bölge Birliği Temsilcilerinin belirlendiği genel kurulda, 22 yıldır kooperatif başkanlığı yapan ve üst üste 8’inci kez başkan seçilen Yörük Mustafa lakaplı Mustafa Şahin, hem rekor kırdı hem güven tazeledi.

Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2021-2022 Yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı, kooperatife ait düğün ve Konferans Salonu’nda yapıldı. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bölge Birliği Temsilcilerinin belirlendiği genel kurulda, 22 yıldır kooperatif başkanlığı yapan ve üst üste 8’inci kez başkan seçilen Yörük Mustafa lakaplı Mustafa Şahin, hem rekor kırdı hem güven tazeledi.

Yeterli sağlanmasının ardından divan heyeti oluşturularak genel kurula geçildi. Genel kurulun divan başkanlığını, 6. Bölge Esnaf Kredi ve Kefalet Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural yaptı. İstiklal Marşı’nın okunup, saygı duruşuna durulmasının ardından açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda, önemli gündem maddeleri karara bağlandı. 2021-2022 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporları ve denetim kurulu raporları ile 2021-2022 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider tabloları okunup, onaylandı. Ardından denetim ve yönetim kurulu raporları okunarak kabul edildi. Genel kurulda, 2023 ve 2024 yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2025 yılında yapılması hususu görüşülerek kabul edildi. Bakanlıkça hazırlanan Örnek Ana Sözleşme İntibakı görüşülerek karara bağlandı. 2023-2024 yıllık tahmini bütçeleri ayrı ayrı görüşülerek onaylandı.

Genel Kurul’da Kooperatifin, Pazarcı Mahallesi Gemi Yakası Mevkii’nde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle yapılan ve kooperatif adına düşen fasfı ofis olan 8 adet 1+1 bağımsız bölümlerin satılması halinde metrekare fiyatının 35 bin TL’den az olmamak şartı ile pazarlık veya açık arttırma usulü ile satılması ve kooperatif adına düşen vasıfla bodrum ve asma katlı 1 adet dükkanın metrekare fiyatının 125 bin TL’den az olmamak şartı ile pazarlık veya açık arttırma usulü ile satılması kararlaştırıldı. Kooperatif adına düşen bağımsız bölümlerin satılmaması halinde, ESSAN EKK Organizasyon Emlak Sanayi Ticaret Şirketi tarafından bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi için yönetim kuruluna yetki verildi.

Genel kurulda, gündem maddelerinin görüşülüp onaylanmasının ardından seçime geçildi. Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na tek aday olarak katılan Başkan Mustafa Şahin, açık oylama sonucunda üst üste 8’inci kez başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Şahin’in yönetiminde; Nihat Mülazımağaoğlu, İbrahim Polat, Bahtiyar Aslan, Ali İhsan Yılmaz yer alırken, Denetim Kurulu Üyeliği’ne Hasan Tuncer ve Yusuf Kaplan görevlendirildi. Üst Kurul Temsilciliğine ise Mustafa Şahin, Nihat Mülazımağaoğlu, Bahtiyar Aslan, İbrahim Polat ve Ali İhsan Yılmaz seçildi.