Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 2 bin 669 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan afetzedelerin sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 2 bin 669 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan afetzedelerin sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkım ve can kaybına neden olan deprem sonrası tüm Türkiye adeta seferber oldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük depremin ardından afet bölgesinden tahliye edilen depremzedelere, Gazipaşa’da kucak açtı. AFAD koordinesinde Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kayıt merkezinde kayıtları alınan depremzedeler, Gazipaşa’da bulunan KYK Yurdu başta olmak üzere, otel, apart ve özel konutlara yerleştiriliyor. Depremin ilk gününden bu yana Gazipaşa’ya yerleştirilen depremzede sayısı 2 bin 669 olarak açıklandı. Şehrin farklı noktalarında hazırlanan konaklama merkezlerinde misafir edilen depremzedelerin tüm ihtiyaçları, Gazipaşa Kaymakamlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından karşılanıyor.

Yurt ve otelde sağlık hizmeti veriliyor

Öte yandan, Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa’ya konaklamaları için sevk edilen depremzedelerin tamamını sağlık kontrolünden geçiriyor. Depremzedelerin konakladıkları ev, otel ve yurtları ziyaret eden sağlık personelleri, gerekli durumlarda afetzedelere tıbbi destek de veriyor. Depremzedelere açılan KYK yurdu ve Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli’nde afetzedeleri yalnız bırakmayan sağlık ekipleri, bu iki noktada günlük 3 saat depremzedelere sağlık hizmeti sunuyor.