Eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan müdür, müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcılarının yeni görev yerleri belirlendi. Gazipaşa’da 13 okul müdürünün yeri değişti.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarında 2023 yılında yeniden yönetici belirleme takvimi sonrası başlatılan okul müdürleri görev değişim yerleri belirlendi. Gazipaşa’da 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan 12 okul müdürünün de yeri değişti.
Yapılan tayinlerle Gazipaşa Merkez Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Gül, Gazipaşa Anadolu Lisesi’ne; Fadime Tuncer İlkokulu Müdürü Bayram Ali Çetin, Akalan İlkokulu’na; Atatürk İlkokulu Müdürü Emrullah Akbaş, Beyrebucak İlkokulu’na ;Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürbüz Kır, Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu’na; Kahyalar Asarcık İlkokulu Müdürü Hakan Marmara, Konyaaltı Hasan Fatma Çavlı İlkokulu’na; Macar Fahri Özçelik İlkokulu Müdürü Hasan Özcan Çağlar, Fadime Tuncer İlkokulu’na ;
Akalan İlkokulu Müdürü İlyas Yılmaz, Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi’ne; Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Kemal Sulu, Cumhuriyet Ortaokulu’na; Ekmel Şehit Mesut Yılmaz İlkokulu Müdürü Kerim Gül, Atatürk İlkokulu’na; Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gül, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ; Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Mustafa Sarı, Muzkent Ortaokulu’na ve
Beyrebucak İlkokulu Müdürü Soner Sayın ise Macar Fahri Özçelik İlkokulu’na atandı.