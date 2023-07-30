Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü Vefa Birimi ekiplerince 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında 140 faaliyet gerçekleştirildi.

Gazipaşa SYDV Müdürlüğünden yapılan açıklamada Vefa Biriminin 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında Karaçukur, Yenigüney, Cumhuriyet, Yeşilyurt, İstiklal, Küçüklü, Aydıncık, Çalıpınar, Beyobası, Çakmak, İnal, Yakacık, Karalar, Kahyalar, Yeni, Çığlık, Çörüş, Bakılar, Pazarcı, Esentepe, Korubaşı, Güney, Çobanlar, Muzkent, Gazi mahallelerinde 96 hane ziyaret ettiği ve 140 faaliyet gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Faaliyetler bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilmiş, yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları karşılandı.

İhtiyaçları giderildi, kişisel bakımları yapıldı

Yapılan ziyaretlerde vatandaşların istek ve talepleri dinlendi, yatağa bağlı yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları giderildi. Yaşlı, engelli, kronik hasta, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımları yapılırken, yemekleri hazırlanıp evleri temizlendi, bulaşıkları yıkanıp yatağa bağlı yaşlıların kişisel bakımları ve temizliği yapıldı.