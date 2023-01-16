Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gazipaşa Kültür Merkezi ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gazipaşa Musiki Derneği’nin verdiği konserde ilçe halkı kültür merkezini hınca hınç doldurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gazipaşa Kültür Merkezi ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Gazipaşa Musiki Derneği’nin verdiği konserde ilçe halkı kültür merkezini hınca hınç doldurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa’nın önemli bir eksikliğini gidererek ilçeye yeni bir kültür merkezi kazandırdı. Geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen 45 Ayda 80 Proje Toplu Açılış Töreni’yle hizmete giren Gazipaşa Kültür Merkezi, ilk etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Salon tıka basa doldu

Gazipaşa Musiki Derneği, Kültür Merkezi’nde verdiği konserde ilçe halkına müzik ziyafeti çekti. 500 kişilik çok amaçla salonu hınca hınç dolduran ilçe halkı yeni kültür merkezlerini çok beğendi. Gazipaşalılar, ilçenin çok önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan kültür merkezini kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

5 bloktan oluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek göreve geldiğinde yüzde 17 seviyesinde olan Gazipaşa Kültür Merkezi, Pazarcı Mahallesi’nde 6 bin 700 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edildi. 5 bloktan oluşan kültür merkezi bünyesinde sinema salonu, çok amaçlı salon, prova odaları ve fuayeler, atölyeler. ATASEM, ATABEM ve ilçedeki yurttaşların çocuklarını gönderebileceği bir kreş de kreş yer alıyor.