Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ilçe tarım ve orman müdürlüğü, 2024 yılında 2 bin 46 gıda denetimi gerçekleştirdi, 125 numune inceledi ve 16 okulda 738 öğrenciye gıda güvenliği, hijyen ve çevre bilinci konularında eğitim verdi. Denetimlerde gıda güvenliğini tehdit eden durumlara karşı yaptırımlar uygulandı.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Bölümü ekipleri, ilçede bulunan 836 gıda işletmesinde tam 2 bin 46 denetim gerçekleştirdi. Marketlerden yemekhaneye, manavlardan satış depolarına kadar geniş bir alanda yürütülen bu denetimlerde, 77’si pestisit analizi, 3 ihracat kontrolü ve 45 gıda numunesi olmak üzere toplamda 125 numune incelendi. Denetimlerde 5996 sayılı kanuna aykırı durumlar tespit edildiğinde, idari yaptırımlar uygulandı.