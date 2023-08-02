Gazipaşa Devlet Hastanesi, 1 Ocak-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplamda 201 bin 485 hastaya çeşitli branşlarda sağlık hizmeti verdi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi yönetimi tarafından, 2023 yılının son 7 ayına ait vatandaşlara verilen sağlık hizmetinin istatistik verileri paylaşıldı. 90 yatak kapasiteli Gazipaşa Devlet Hastanesinde, 1 Ocak -31 Temmuz 2023 tarihleri arasında 139 bin 544 poliklinik başvurusu ve 61 bin 931 acil başvurusu ile toplamda 201 bin 485 hasta, çeşitli branşlarda sağlık hizmetinden faydalandı.

6 bin 719 ameliyat yapıldı

Gazipaşa Devlet Hastanesinde güçlenen hekim kadrosu ile birlikte gerçekleşen operasyonların çeşitliliği ve başarısının her geçen gün arttığını belirten Başhekim Dr. Adil Çelik, “2023 yılının son 7 ayına ait verilerimizi incelediğimizde toplamda 6 bin 719 ameliyat gerçekleştirildi. Hastanemizde 7 ayda 281 doğum ve 58 ölüm gerçekleşirken, 2 bin 593 hasta ise yatarak tedavi oldu” dedi.